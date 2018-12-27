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Kastamonu'da kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırttı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde kedi ile köpeğin dostluğu, görenleri şaşkına çevirdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde kedi ile köpeğin dostluğu, görenleri şaşkına çevirdi.


Taşköprü'de Atatürk Caddesi üzerinde bekleyen sokak köpeği ile kedi, neredeyse günün büyük bir bölümünü birlikte geçiriyor. Koyun koyuna uyumaları ve sıkı dostlukları görenlerin şaşkınlık yaşamasına neden olurken yine bu sıcak dostluk, insanların yüzünde tebessüm oluşturdu. Kedi ve köpeğin yaşadığı bu dostluk, caddeden geçen vatandaşların da büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar, kedi ile köpeğin dostluğu nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

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