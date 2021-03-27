Kastamonu'da kenevir ekimi başladı

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Hanönü ve Taşköprü ilçelerinde kenevir ekimi başladı.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sırasında Haliç'ten gemilerin kızaklarla çekildiği urganların yapımında kullanılan Kastamonu'nun Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde üretimi yapılan kenevirin ekimine yeniden ekimine başlandı. Zamanla sanayileşme ile coğrafya ve tarih sayfalarından silinme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kenevir, Taşköprü'de bulunan kendir fabrikasının kapanması ve ardından Seka Kağıt Fabrikasının da özelleşmesinin ardından bölgede ekimine tamamen ara verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıllarda tekrar kendir ekimine yönelik çiftçileri teşvik etmesi üzerine Hanönü ve Taşköprü ilçelerinde kendir ekimi yeniden başladı. Hanönü ilçesinde ikamet eden Erdoğan Topuz, evinin altına kurduğu küçük bir atölye ile kendirden yapılan ürünler üreterek yurt dışına ihraç etmeye başladı.

Bu yıl itibariyle kendir ekimine başladıklarını söyleyen Erdoğan Topuz, uzun yıllardır bölgede ekimi dahi yapılmayan kendiri tekrar yetiştirmeye başladıklarını kaydetti. Topuz, kendirden çeşitli ürünler yaparak yurt dışına ihraç ettiğini belirterek, 2 yıl Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kendir ekimi yaptırdığını, son 3 yıldır ise Hanönü ilçesinde vatandaşlardan kiraladığı 40 dönüm tarlaya kendir ekimi yaptığını söyledi. Evinin altındaki dükkânda kurmuş olduğu atölyede üretim yaptığını anlatan Topuz, bu küçük atölyesinde 7 kişiye istihdam sağladığını kendirden yaptıkları kilim, çanta, urgan, ip ve hediyelik eşyaları yurt dışına ihraç ettiklerini ifade etti.

Topuz, ayrıca, bin metrekare bir alan satın aldığını ve buraya kuracağı atölyesinde,30 kişinin istihdam edebileceğini kaydetti.