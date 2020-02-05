İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da kınalı kekliğin avlanması yasaklandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Av Komisyonu tarafından popülasyonunun azaldığı ve nesillerinin tehlike altına girdiği gerekçesiyle kınalı kekliğin avlanması yasaklandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Av Komisyonu tarafından popülasyonunun azaldığı ve nesillerinin tehlike altına girdiği gerekçesiyle kınalı kekliğin avlanması yasaklandı.



4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği Tosya'da av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimine ilişkin tedbirleri almak üzere Tosya İlçe Av Komisyonu, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başkanlığında toplandı. Komisyonca avlanmasına izin verilen av hayvanları ve bunların avlanma süre ve sayılarının belirlendiği toplantıda, “kınalı keklik” kuş türünün ilçe genelinde popülasyonunun azaldığı ve nesillerinin tehlike altında olduğu gözlendiğinden dolayı bu kuş avının 2020-2021 av sezonunda yasaklanmasına karar verildi. Buna göre, Tosya'da kınalı kekliğin avlanması 2020-2021 yılı içerisinde yasaklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.