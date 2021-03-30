Kastamonu'da 'kırmızı çizgi' dönemi başladı

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması, Kastamonu'nun Daday ve Cide ilçelerinde hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığı trafikte önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışmaların ardından bu kez de ‘Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması başlattı. Yurt genelinde başlatılan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor. Uygulama kapsamında, Cide'de ve Daday'da bir farkındalık programı yapıldı. Programda Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" mottosu ile yaya geçidindeki bir şeridi kırmızıya boyayarak, önce yaya uygulamasının önemine vurgu yaptı. "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliğinde de yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretlemeleriyle uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla farkındalık oluşturuldu. Ömer Sağlım, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Çağatay Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nail Özarslan ve bir grup öğrencinin katılımı ile birlikte yaya ve okul geçidinde uygulama yaparak, sürücülere konunun önemini hatırlattı.

Ayrıca program sonunda katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Kaymakam Sağlam, çocuklara şapka ve düdük hediye etti.