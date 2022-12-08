Kastamonu'da kış lastiği denetimi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından, 1 Aralık'ta başlayan 'zorunlu kış lastiği uygulaması' çerçevesinde denetim yapıldı.

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından araçların kış lastikleri denetlendi. 1 Aralık'ta başlayan 'zorunlu kış lastiği uygulaması' çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde ticari araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Ekipler, araçlarında kış lastiği kullanan sürücülere teşekkür etti.

Sürekli olarak yapılacak olan denetimlerde, kış lastiği zorunluğunu ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulanacağı belirtildi.