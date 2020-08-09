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Kastamonu'da kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.


Kaza, Araç ilçesine bağlı Alınören köyünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan Hüseyin Keçe, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. İsimleri henüz öğrenilemeyen ve devrilen traktörün altında kalarak yaralanan 2 kişi de olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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