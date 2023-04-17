Kastamonu'da konut satışları Mart ayında düştü

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Kastamonu'da, Mart ayındaki konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 azaldı. Mart ayında Kastamonu, konut satış sayısı bakımından 50. il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Kastamonu'da konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 azaldığı görüldü. Mart ayında Kastamonu, konut satış sayısı bakımından 50. il oldu.

Mart ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 104 adet olarak açıklanırken, ipotekli konut satışlarının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 azaldığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 26,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 49 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, geri kalan 55 tanesinin de ikinci el satış olduğu görüldü. Diğer konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 azalarak 293 adet oldu. Mart ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 73,8 oldu.