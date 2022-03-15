Kastamonu'da korkutan baca yangını

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir evin bacasında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın sebebiyle kısa süreli panik yaşanırken evin bacasında ve çatısında ise maddi hasar meydana geldi.