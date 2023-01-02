Kastamonu'da korkutan yangın

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kastamonu'nun Araç ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye

göre, Cengiz Yetgin isimli vatandaşa ait evde, bacanın tutuşması neticesinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.