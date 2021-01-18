Kastamonu'da köylerin yarısının yolu kar yağışı nedeniyle kapandı

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 501 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi verilerine göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkezde 120, Abana 4, Ağlı 13, Araç'ta 41, Azdavay'da 33, Bozkurt 9, Cide 69, Çatalzeytin 22, Daday 32, Devrekani 39, Doğanyurt'ta 21, İhsangazi'de 27, İnebolu 32, Küre'de 38, Pınarbaşı'nda 13, Şenpazar'da 28, Taşköprü 20 ve Tosya'da 17 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.