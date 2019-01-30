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Kastamonu'da köylülerin yaktığı anız, köye sıçramadan söndürüldü

Kastamonu’nun Cide ilçesinde köylülerin yaktığı anız, kontrolden çıkarak ormanlık alana ve köye sıçradı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde köylülerin yaktığı anız, kontrolden çıkarak ormanlık alana ve köye sıçradı. Yangın, daha da büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Güren Başköy Köyünde köylülerin yaktığı anız, rüzgarında etkisiyle kontrolden çıktı. Geniş bir alana yayılan anız yangını, yakınında bulunan ormanlık alana ve köyün yerleşim yerine kadar ilerledi. Köylülerin ihbarı üzerine yangın yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri ile Cide Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekipler, yangını daha da büyümeden söndürerek kontrol altın aldı. Yangında 5 dönümlük bir ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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