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Kastamonu'da kumar oynayan 11 şahsa 34 bin 650 TL para cezası uygulandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı Kurusaray köyünde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine yaptıkları baskında 11 şahsı suçüstü yakalayarak 34 bin 650 TL idari para cezası uyguladı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca merkeze bağlı Kurusaray köyünde Y.K. isimli şahsın ikametinde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine baskın yapıldı. Evde yapılan aramada 11 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. Şahıslar üzerinde yapılan aramada ise 2 bin 700 TL para, A.K. isimli şahıs üzerinde de 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıslar hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.


Kumar oynayan şahıslara Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçlarından toplam 34 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

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