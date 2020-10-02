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Kastamonu'da kumar oynayan 4 kişiye 40 bin idari para cezası

Kastamonu’nun Cide ilçesinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 40 bin TL idare para cezası uygulandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 40 bin TL idare para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Cide'de kumar oynatıldığı iddia edilen bir çay bahçesine baskın yaptı. Sahil bölgesinde H.A. isimli şahsa ait olan çay bahçesinde kumar oynadığı iddia edilen A.E., H.Ç., O.A. ve H.A, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ayrıca kumar oynayan şahıslar hakkında korona virüs tedbirlerine uymamaktan toplamda 40 bin TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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