Kastamonu'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen İmam Hatip Liseleri arası Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün geleneksel hale getirdiği ve her yıl farklı bir okulun organize ettiği yarışmayı, bu yıl Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliği yaptı. Konferans salonunda düzenlenen yarışma saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, ardından sözlerin en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Yarışmanın açılışında konuşan Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, “Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bir hayat rehberi, insanları huzur ve mutluluğa götüren evrensel bir mesajdır. Hak ile batılı ayırt eden bir söz, Allah'ın sımsıkı bağlı kalınmasını istediği sağlam bir ilim ve sevgili Peygamber Efendimizin de peygamberliğinin en büyük müjdesidir. Bugün, Allah'ın kelamı Kuran'ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında öğrencilerimizi hep birlikte dinleyeceğiz. Cenab-ı Allah bu öğrencileri yetiştiren, yönlendiren anne ve babalarına, öğretmenlerine bu dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eylesin. Cenabı Hak Kur'an-ı Kerim'i okuyan, anlayan ve hayatında tatbik eden kullarından eylesin” dedi.

Yarışma hakkında bilgi veren Daday İlçe Müftüsü İsmail Çakır ise, “Bugün burada toplanma amacımız bir imtihan veya bir yarışma değildir. Buz biliyoruz ki yarışmaya katılan tüm öğrenciler başarılıdır. Bizim amacımız Rabbimizin rahmet ve bereketine vesile olmaktır. Bugün burada kimse kaybetmeyecek, bilhassa herkes kazanacaktır. Çünkü Kur'an okuyan her insan hem dünyada hem ahirette kazanır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 16 yarışmacı öğrenci, belirlenen ayetleri jüri üyelerinin ve salonda bulunan seyircilerin önünde okudular. Yarışmada ayrıca Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu ilahi ekibi gösterilerini sundu. Seçici Kurul Başkanlığını Daday İlçe Müftüsü İsmail Çakır'ın, kurul üyeliklerini ise Diyanet Eğitim Merkezi Öğretmeni Mehmet Ali Kurt, Şehit Bülent Gider Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni Abdullah Sert, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Muhammed Hayri Şahin ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni Muharrem Tavil'in yaptığı yarışmada birinci Şeyh Şaban-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Kızılkaya, ikinci Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Süleyman Aşkın, üçüncü ise Kastamonu Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Şekerci oldu. Yarışma sonunda Kaymakam Kemal Balaban, Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir ve İlçe Müftüsü İsmail Çakır, dereceye giren ve diğer katılımcı öğrenciler ile öğretmenlere hediye takdimi yaptı. Programda ayrıca jüri üyelerine de Kastamonu Milli Eğitim Şube Müdürü Azmi Sönmez tarafından da çeşitli hediyeler verildi. Program yapılan dua sona erdi.

Öte yandan birinci olan öğrenci, Sinop'ta yapılacak olan bölgeler arası yarışmada Kastamonu'yu temsil etme hakkı kazandı.