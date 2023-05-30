Kastamonu'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli sağanağın ardından menfezler tıkandı. Kastamonu-Daday karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağış sebebiyle tarım arazileri, seralar ve ahırlarda su baskınları meydana geldi.

Kastamonu'da 10 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış bugün de devam etti. Daday ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yaklaşık 2 saat devam etti. Yağış sebebiyle Daday ilçesine bağlı Mehran, Akpınar, Sorkuncuk, Çavuşlu, Karacaağaç, Gökören, Kayabağı, Hasanağa köylerinde yollar bozuldu, toprak kaymaları meydana geldi. Tıkanan menfezler, Daday Kaymakamlığına ait iş makineleri tarafından açılarak ana yola biriken sel suları tahliye edilmeye çalışıldı. Daday Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ahmet Şirin ile birlikte hasar gören köylerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Yıldırım, hasar tespitinin yapılasının ardından yağış sebebiyle yaşanan tahribatın giderileceğini söyledi.

Kastamonu-Daday karayolu da su altında kaldı

Mehran köyü mevkiinde sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın aralıklarla devam ettiği bölgede Kastamonu-Daday karayolu üzerinde iş makinesi yardımıyla tıkanan menfezle çalışma başlatıldı. Yolda biriken suların tahliye edilmesiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, tarım arazileri ise sular altında kaldı. Seralar ve ahırlarında ise su baskınları meydana geldi.

"250 dönüm arazim vardı, bunların 150 dönümü suların içerisinde kaldı"

Kastamonu merkez Hacımuharrem köyünde yaşayan Fahrettin Çelik, “Görüldüğü üzere Rabbimin afeti bu. Hiçbir şey kalmadı, her yer sel altında kaldı. Sel suları ahıra kadar girdi. Yukarıda tarlalarım var, onlarda sular altında kaldı. Seralarda aynı şekilde sular altında. Tarımdan bu seneki beklentilerimiz yine bitti. Menfez tıkandı, yolda sular birikti. Menfezin en az ırmağa kadar gitmesi lazım ama sadece tarlaya kadar uzanıyor. Böyle yerlerde menfezlerin uzatılması gerekiyor. Ama sadece menfez yolu kurtarıyor, tarlalarda sular birikiyor görüldüğü üzere. 250 dönüm arazim vardı, bunların 150 dönümü suların içerisinde kaldı. Buralara mısır ve pancar ekmiştim. Buradaki bir tarlama da yonca ekmiştim. Şimdi hepsi komple sel sularının içerisinde kaldı” dedi.