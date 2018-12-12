Kastamonu'da mahalle kültürü, mahalle evleriyle yaşatılacak

Kastamonu'nun ecdat yadigarı sivil mimari eserleri, tarihi çarşı, meydan ve mahallelerinde hummalı bir çalışma başlatarak ilin kültürel hazinesini gün yüzüne çıkartmaya başlayan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, mahalle kültürünün yaşaması için mahalle evlerini hayata geçiriyor. Özellikle Kastamonu'nun tarihi mahallelerinde gündeme gelen mahalle evlerinin projeleri bir bir ortaya çıkıyor. İl merkezindeki eski mahallelerde vatandaşlar ile yapılan toplantılarda gerekli istişareleri yapılan mahalle evleri, mahalle sakinlerinin toplantı, küçük organizasyonları ve hatta yöresel kurslar için de kullanılabilecek ölçekte projelendirildi.

Mahallelerin tarihi görünümüne uygun olarak projelendirilen mahalle evlerinden biri olan Esentepe Mahalle Evi Projesi Kastamonu Belediyesi tarafından paylaşıldı. 300 metrekare alan üzerine inşa edilecek mahalle evi, hane sakinlerinin kültürel ve sosyal toplantıları için kullanabileceği köy odaları niteliğinde bir yapı olarak hizmete açılacak. Kastamonu'nun tüm zenginliğinin tarihi ve kültüründe olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, şehrin dokusunu korumak, mahallelerdeki kaynaşmayı sağlamak, kültür zenginliğini daha iyi koruyabilmek adına adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Babaş, “Mahallelerimizde yaptığımız toplantılarda halkımız ile Mahalle Evi projemizle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Özellikle tarihi mahallelerimizde hayata geçireceğimiz Mahalle Evlerimizin bölge halkının kaynaşmasına sağlayacağı katkıyla birlikte o bölgenin bazı ihtiyaçlarına da cevap vereceğini biliyoruz. Ayrıca burada mahalleden talep gelirse çeşitli el işi kurslarının açılabileceği gibi yöresel ürünlerin üretimi de yaygınlaştırılabilecek. Kırkçeşme Mahalle Konağı, Yavuz Selim Mahalle Konağı ve Atabeygazi Mahalle Konağı projelerimiz de devam etmekte. Bu tarihi yapıları da restore ettikten sonra ilimiz kültürüne ve mahallemize kazandıracağız. Biz her projemizi hemşehrilerimizle istişare ederek yapıyoruz. Doğru olduğunu bildiğimiz için yapıyoruz. Hedeflerimize, şehrimizi taşımak adına projeler üretiyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz. Bizler mahalle kültürünün yaşatılmasının öneminin farkındayız. Mahalle evlerimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.