Kastamonu'da mahalle oyunları raftan indirildi

Kastamonu'da bir ilkokulunda yapılan oyun şenliğinde mahalle kültüründeki oyunlar oynandı.

Kastamonu merkezde yer alan İsfendiyarbey İlkokulu öncülüğünde, okul bahçesinde oyun şenliği düzenlendi. Toplamda 8 okuldan öğrencilerin bulunduğu programda, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri ve okul personelleri yer aldı. Program boyunca öğrencilere, geçmiş mahalle kültüründeki oyunlar hatırlatıldı.

“Amacımız Çocuklarımızı, bilgisayar başından kaldırıp beraber oyun oynatmak”

Program açılış konuşmasını yapan İsfendiyarbey Okulu Müdür Vekili Niyazi Yılmaz, amaçlarının çocuklara geleneksel oyunlara yönlendirmek olduğunu söyledi. Yılmaz, “Şu anki zamanda, internet ortamındaki oyunların çoğalması ile öğrencilerimiz ve gençlerimiz bilgisayar başına yöneldiler, sokaklarda oyun oynayan çocuk göremez oldu. Bizde bunu dile getirmek, bizim daha değerli geleneksel oyunlarımızı hatırlatmak amacıyla, arkadaşlarımızla beraber bir şenlik hazırladık. Buradaki amaç, siz değerli çocuklarımızı, bilgisayar başındaki oyunlardan kaldırıp, sokaklarda güle oynaya, hep beraber coşku içinde oynadığımız oyunlara yönlendirmek, bu oyunlar hakkında kısa bilgiler vermek ve bunlara özendirmek. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Şenlik programı konuşmaların ardından, öğrencilerin hazırlamış olduğu mehteran gösterisiyle devam etti. Şenlik devamında, fasulye torbası, beştaş, çember çevirme, ip atlama, bisiklet sürme ve penaltı oyunu gibi oyunlar oynandı. Aynı zamanda yüz boyama etkinlikleri ve müzikle dans etme gibi etkinliklerle de çocuklar doyasıya eğlendi.