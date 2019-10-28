İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da mantardan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde mantardan zehirlenen yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantardan zehirlenen yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı İkiyaka köyünde hafta sonu ormandan topladığı mantarları evinde pişirdikten sonra yiyen 82 yaşındaki Sebahat Kasapoğlu, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle İnebolu Devlet Hastanesine başvurdu. Burada ilk müdahalesi yapılan Kasapoğlu, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Yaşanan olay sonrasında jandarma ekipleri, Kasapoğlu'nun ikamet ettiği evde incelemelerde bulunarak mantarlardan numune aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.