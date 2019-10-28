Kastamonu'da mantardan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantardan zehirlenen yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı İkiyaka köyünde hafta sonu ormandan topladığı mantarları evinde pişirdikten sonra yiyen 82 yaşındaki Sebahat Kasapoğlu, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle İnebolu Devlet Hastanesine başvurdu. Burada ilk müdahalesi yapılan Kasapoğlu, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan olay sonrasında jandarma ekipleri, Kasapoğlu'nun ikamet ettiği evde incelemelerde bulunarak mantarlardan numune aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.