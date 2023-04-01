Kastamonu'da meralar, dağıtılan tohumlarla ıslah edilecek

Kastamonu'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle dağıtılan 7 ton 840 kilogram yem bitkisi tohumu ile meralar ıslah edilecek.

Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Taşköprü, Seydiler ve Devrekani ilçelerindeki köylerde yüzde 50 Tarım ve Orman Bakanlığı destekli yem bitkileri tohumu dağıtıldı. Çiftçilere dağıtılan sertifikalı bin 340 kilogram yonca ve 6 bin 500 kilogram yulaf tohumu ile meraların ıslah edilmesi hedefleniyor. Aynı proje çerçevesinde Taşköprü ilçesinde yaklaşık 190 dekar mera alanına 3 bin 700 kilogram kompoze gübresi yüzde 100 destekli olarak dağıtıldı.

Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesinin Kastamonu'da 5 köyde devam ettiğini belirten Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, “İlimizde 5 köyde uygulamaya devam edilen bu projeler ile meralar üzerindeki otlatma baskısı azaltılmış ve hayvanların kaba yem ihtiyacı karşılanmıştır. Bu tür projeler sayesinde çiftçilerimiz, sürdürülebilir tarım ve hayvancılığa yönlendirilerek ülke ekonomisinde tarım ve hayvancılık sektörünün canlı tutulması hedeflenmektedir. Bu çerçevede yapılan mera ıslah çalışmalarının hayırlı olmasını diliyorum. Üretimin her aşamasında karşılaşılabilecekleri sorunların çözümü için İl ve İlçe Müdürlüklerimiz ile çiftçilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Çayır ve meraların Türkiye'nin en önemli doğal kaynaklarında birisi olduğunu söyleyen Tanrıkulu, “İlimizde uygulanmakta olan Mera Islah ve Amenajman Projeleri, hayvanların ihtiyacı olan kaba yemin karşılanmasında büyük öneme sahiptir. Bu tür projeleri her zaman destekledikleri için mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.