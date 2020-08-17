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Kastamonu'da merdiven altında üretilen sahte içkilere el konuldu

Kastamonu’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 24 litre sahte içki ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 24 litre sahte içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı diye tabir edilen sağlıksız ortamlarda kurdukları imalathanelerde ürettikleri alkollü içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen yolcu otobüsünde ve şüphelilerin ikametlerinde yaptığı aramalarda 24 litre sahte içki, 16 adet sahte olduğu değerlendirilen TAPDK bandrolü, 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 325 adet fişek, 2 adet şarjör ve 19 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.

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