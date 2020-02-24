Kastamonu'da Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği kuruldu

Kastamonu'da Merkez Mahalle Muhtarları Derneği kuruldu. Derneğin ilk olağan kongresinde başkanlığa Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez seçildi.

Genel kurulun açılışında konuşan Kuzeykent Mahallesi Muhtarı ve Kastamonu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Hakan Çölez, kendilerinden önce de böyle bir yapıyı oluşturmak isteyenlerin olduğunu ifade ederek, “Böyle bir oluşumu hızlıca canlandırmak istedik. Diğer illerde çok öncelerden oluşan bu yapıyı canlandırmak, bu dönem muhtar seçilen bizlere nasip oldu. Merkez mahalle muhtarları olarak söylemek isterim ki tüm kurumlarımızla çalışmaya fikir alışverişi yapmaya her zaman olduğu gibi hazır ve gayretliyiz” dedi.

“Sorunların çözümü için gayret gösteriyoruz”

Vali Vekili Ünal Kılıçarslan ise, “7/24 saat çalışan, devletimize ve vatandaşlarımızın ulaşabilirliğinde ilk kapısı olan mahalle muhtarlarımızın bu yeni kurumsal oluşumu nedeniyle kendilerine başarılar diliyorum. Bilindiği üzere Kastamonu'da her ay bir mahallede mahalle muhtarlarımızın başkanlığımızda yapılmış toplantılarda hem muhtarlarımızın hem de vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek noktasında gayretli bir çalışmamız var. Umarım muhtarlarımız ve vatandaşlarımız bu gayretli çalışmalarımızda mutludurlar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından genel kurul, denetim ve yönetim kurulunun faaliyetlerinin okunmasının ve ibrazıyla devam etti.

Dernek, Kuzeykent Mahallesi Muhtarlığında hizmet verecek.

Kongreye Vali Vekili Ünal Kılıçarslan, CHP Milletvekili Hasan Baltacı, Belediye Başkanı R. Galip Vidinlioğlu, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Çıvgın, Genç Parti İl Başkanı Mete Tafracı, Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, KASİAD Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Katar ile muhtarlar ve davetliler katıldı.