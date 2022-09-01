İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da metamfetaminle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda metamfetaminle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda metamfetaminle yakalanan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 26,95 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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