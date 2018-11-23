Kastamonu'da Mevlid-i Nebi haftası kutlandı

Muhammed (S.A.V)'in dünyaya teşriflerinin yıldönümü nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kutlanan Mevlid-i Nebi Haftası, Kastamonu'da kutlandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yapılan çeşitli etkinliklerle kutlanan Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri Daday İlçe Müftülüğü tarafından İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Açılış konuşmasını Daday İlçe Müftüsü İsmail Çakır yaptı. Açılış konuşmasının ardından Daday Din Görevlileri birbirinden güzel ilahiler seslendirdi. Mevlid-i Nebi Haftası, sinevizyon salonunda bulunan konuklara izletildi. Ardından Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rafet Özkan, bu yıl Mevlid-i Nebi Haftasının ana teması olan "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans verdi. Programın ardından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Program sonunda Kaymakam Kemal Balaban ve Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş tarafından konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ali Rafet Özkan'a plaket ve çiçek takdim edildi.