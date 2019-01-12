Kastamonu'da MHP Belediye Başkan Adayları açıklandı

Konserde parçalarını seslendiren ünlü sanatçı Ahmet Şafak, hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, ilçe belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

MHP Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yaptığı konuşmasında belediyecilik anlayışlarının memleketi kalkındırma amacı taşıdığını ifade etti. Vidinlioğlu, “Bizim belediyecilik anlayışımız, sadece Kastamonu şehir merkezinin alt yapı ve estetiği üzerine değil, memleketimizin bütün ilçelerini de geliştirmek, Kastamonu vilayetini bütünüyle kalkındırmak, gurbette ekmeğinin peşinde olan hemşerilerimizi, memleketlerine geri döndürmek üzerine olacaktır. Ana hedefimiz, ana gayemiz budur. Şehir merkezi üzerine mikro projeler geliştirirken, memleketimizin tümünü kalkındıracak politikalar üzerinde de ağırlıklı olarak çalışacağız. Bu şehir, bu vilayet, Kastamonu sancağı, Üsküdar'a kadar uzanan; kadim bir tarihe, kadim bir kültüre sahiptir. Toprakları bereketli, yemekleri lezzetli, coğrafyası meşakkatlidir. İnsanı sert, mert, yürekli, kuvvetlidir. Erkeği de kadını da, genci de, yaşlısı da vatanseverdir, kahramandır” dedi.

“Gençleri öncelik haline getiren bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz”

Gençleri öncelik haline getiren bir belediyecilik anlayışı ile hareket edeceklerini söyleyen Belediye Başkan Adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Bizler gençleri öncelik haline getiren bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz. Bizim yönettiğimiz belediyenin imkânları öncelikle gençler için kullanılacak. Kastamonu'da eğitim gören gençlerimizin barınma sorunlarını mutlaka çözecek, bize emanet edilen çocukları ne idüğü belirsiz topluluk ve grupların insafına terk etmeyeceğiz. Öğrencilerimizin Kastamonu şehir içi ulaşımları ile ilgili de müjdelerimiz olacak. Belediye, gelirleri ile önce burslar ve başka çeşitli yollarla gençlerimizi destekleyecek. Taşköprü Belediyesinde muhasip bir babanın oğlu olan Galip kardeşinizi doktor yapan, hastane sahibi yapan, belediye başkan adayı yapan, bugünlere getiren şey, eğitimdir, eğitimdir, eğitimdir. Bugün içinde bulunduğumuz sorunları çözmemizin tek yolu da yine eğitimdir, eğitimdir, eğitimdir. İşte biz, Ülkücülüğümüzün de bir gereği olarak ülkemizin geleceğine gençlerimiz üzerinden bakıyoruz ve yönetim anlayışımızda ilk sıraya gençlerimizi koyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Türk milletinin kaderi Milliyetçi Hareket ile özdeştir”

Türk milletinin kaderinin MHP ile özdeşleştiğini vurgulayan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, “Milliyetçi Ülkücü Hareket dünden bugüne birçok badireyi atlatarak bugünlere gelmiştir. Bundan sonrada Milliyetçi Ülkücü Hareketle ilgili malum çevrelerin saldırıları bitmeyecek. Çünkü tarihimize bir baktığımızda biz devletimizde hiç sırtımızı dönmedik. Devletimizin hiç karşısında olmadık. O yıllarca esaret hayatı yaşattılar. Cezaevlerine attılar. İdam sehpalarına götürdüler. Ama devletimize asla küsmedik. Vardır bir bildiği dedi. Şimdi oradan bir noktaya getireceğim. Milliyetçi Ülkücü Hareket her zaman her noktada dimdik ayaktadır. Ayakta olmak zorundadır. Çünkü Türkiye'nin, Türk milletinin kaderi Milliyetçi Hareket ile özdeştir” cümlelerini kullandı.

“Biz varken bu memlekete bir şey olmaz”

İl Başkanı Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizi bir yere koymuşsunuz en sıkıntılı dönemlerde bizi hatırlıyorsunuz. Diyorsunuz ki Ülkücüler var. Bu memlekete bir şey olmaz. Biz varken bu memlekete bir şey olmaz. Sizden istirham ediyorum oy konusuna gelince, bize niye bu kadar kibirli davranıyorsunuz? Bizim liderimiz 2000'li yıllarda hatırlayın ‘Okyanus ötesi de okyanus ötesi' dedi. Fakat gelin görün ki bize kızıyorlardı. Bu hain bir çete başımıza da gelmeyen kalmadı. Ama söyleyeceğimizi söyledik. Böyle namussuz böyle şerefsiz bir örgüt bu FETÖ. Bitti zannetmeyin ha. Daha bitmedi. Onun için teyakkuzda olmamız lazım. Çünkü 15 Temmuz gecesi Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezlerde Lider Devlet Bahçeli ve teşkilatları diyor ki: Biz buradayız.”

MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayları

Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Abana Belediye Başkan Adayı Erhan Özgür, Ağlı Belediye Başkan Adayı Şahin Çolak, Araç Belediye Başkan Adayı Fikri Yazan, Azdavay Belediye Başkan Adayı Akif Özdemir, Bozkurt Belediye Başkan Adayı Bozkurt Ekeş, Cide Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakmak, Çatalzeytin Belediye Başkan Adayı Ahmet Demir, Daday Belediye Başkan Adayı Mehmet Kılıç, Devrekani Belediye Başkan Adayı Mümtaz Aliustaoğlu, Doğanyurt Belediye Başkan Adayı Hakkı Çolak, Hanönü Belediye Başkan Adayı Hasan Basri Yücel, İhsangazi Belediye Başkan Adayı Hayati Sağlık, İnebolu Belediye Başkan Adayı Engin Uzuner, Küre Belediye Başkan Adayı Serkan Sevinç, Seydiler Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdoğan, Şenpazar Belediye Başkan Adayı Mustafa Eğilmez, Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Aslan Altuntaş, Taşköprü Belediye Başkan Adayı Abdullah Çatal ve Tosya Belediye Başkan Adayı Volkan Kavaklıgil seçmenler ile buluştu.

Açılış konuşmalarının ardından ilçe belediye başkan adayları toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Daha sonra Ünlü Sanatçı Ahmet Şafak, parçalarını seslendirdi.