Kastamonu'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Araç karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kastamonu il merkezi istikametinde seyir halindeki sürücüleri öğrenilemeyen, 34 DRP 317 plakalı minibüs ile aynı istikamette seyir halinde olan 37 DN 038 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan V.A. isimli kadın yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.