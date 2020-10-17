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Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kastamonu-Tosya karayolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Tosya karayolunda 5. kilometresinde Orhan K. idaresindeki 37ABB 554 plakalı minibüs ile Faruk K. yönetimindeki 57 HA 050 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, yoldan çıkan otomobil tarlaya yuvarlanırken sürücüler Orhan K. ile Faruk K. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Semra Çato, Niyazi Karabacak, Yavuz Karahasan, Elif Nur Karahasan ve Kadir Karahasan ile isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi daha yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerinde jandarma ve polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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