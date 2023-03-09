Kastamonu'da muhtarlara trafik eğitimi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde görev yapan muhtarlara trafik eğitimi verildi.

Daday İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Birimi tarafından “Aile Okulu Projesi” çerçevesinde köy ve mahalle muhtarlarına trafik eğitimi verildi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Aile Okulu Projesi” çerçevesinde İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında trafik bilincinin geliştirilmesi amacıyla imzalanan işbirliği protokolüyle 60 köy muhtarlarına eğitim verildi.

Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde muhtarlara trafik işaretleri, trafik kuralları ve kaza anında yapılması gerekenler hakkında bilgiler veren Polis Memuru Yeşim Herek, aşırı hız, uykusuz ve alkolü araç kullanmanın en önemli kaza nedenlerinden birisi olduğunu söyledi.