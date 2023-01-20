Kastamonu'da nesli tehlike altında olan 'yediuyur' görüldü

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, ormanda bakım çalışması yapan işçiler, nesli tehlike altında olan 'yediuyur' buldu. İşçiler tarafından beslenen 'yediuyur' yeniden ormana salındı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü Kuzalıç Orman İşletme Şefliği bölgesinde bakım çalışmaları sırasında bir çam ağacının kovuğunda nesli tükenme tehdidi altında olan 'yediuyur'a rastladı. Ekipler tarafından kovuktan çıkarılan yediuyur, beslendikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.