Kastamonu'da öğrenci servisleri denetlendi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde trafik ekipleri tarafından okul servis araçları denetlendi.

Daday İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri ile Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci servis araçların yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde sürücülerin çalışma ve güzergah izin belgesi, fazla yolcu taşıma ve emniyet kemeri kontrolleri yapıldı.

Ayrıca, ekipler tarafından servis sürücülerine yönelik uyulması gereken kurallarla ilgi eğitim verdi.