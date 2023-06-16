Kastamonu'da öğrenciler 1,5 tondan fazla atık pilin doğayı kirletmesini önledi

Kastamonu'da düzenlenen "Atık Pil Toplama Kampanyası" çerçevesinde okullarda öğrenciler tarafından 1 ton 545 kilogram atık pil toplandı.

Kastamonu Belediyesi tarafından 1 Aralık 2022 tarihinde başlatılan ve 30 Nisan'a kadar süren "Atık Pil Toplama Kampanyası" çerçevesinde öğrenciler 1 ton 545 kilogram pil topladı. Pillerin çevre kirliliğini önlemesi amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde, 416 kilogram atık pil toplayan Orhan Şaik Gökyay İlkokulu öğrencileri birinci oldu. 214 kilogram pilin toplandığı Şehit Şerife Bacı Ortaokulu ikinci, 173 kilogram pil toplanan 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü, 96 kilogram pil toplanan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi dördüncü, 91 kilogram atık pil toplayan Candaroğulları İlkokulu beşinci, 86 kilogram atık pil toplayan İsfendiyarbey İlkokulu altıncı ve 71 kilogram atık pil toplayan Şehit Erkan Kendirci İlkokulu yedinci oldu. Atık Pil Toplama Kampanyası çerçevesinde okullarda öğrencilerin toplamda 1 ton 545 kilogram atık pil topladı.

Belediye Başkanlığında düzenlenen programda kampanya çerçevesinde en fazla atık pil toplayan okullara çeşitli hediyeler verildi.

“Kampanyamızda 1 ton 545 kilogram atık pil toplandı”

Törende konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, atık pillerin doğaya büyük zarar verdiğini belirterek, “Eğitim-öğretim dönemimizde geleneksel hale getirdiğimiz kampanyamızı bu yıl da yaptık. 1 Aralık 2022 tarihinde başlayan kampanyamız 30 Nisan 2023'te tamamlandı. Atık Pil Toplama Kampanyamızda 50 ile 249 kilogram arasında atık pil toplayan her okullumuza 50 kilogram atık pil için top seti, 250 kilogram atık pil toplayan her okulumuzu ise 1 adet spor seti ile ödüllendirdik. Kampanyamıza 53 okulumuz katıldı" dedi.