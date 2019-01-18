Kastamonu'da öğrenciler karnelerini aldı

İl merkezinde ise 26 bin 563 karnelerini aldı. Abdülhakhamit İlkokulu'nda karne töreni ile öğrencileri 15 günlük yarıyıl tatili başladı.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte Kastamonu Abdülhakhamit İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Ticaret İl Müdürü Sefa Özata, ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilere karne verdikten sonra konuşan Vali Yaşar Karadeniz, “2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı'nın sömestri tamamlandı. Bu yıl eğitim-öğretiminde daha önceki yıllara göre iyi sonuçlar bekliyoruz. Yıl sonunda belli olacak. 2018'in eğitim açısından en önemli yönü 20'in üzerinde okulumuzun yapımı devam ediyor. Bu okullarımız tamamlandığında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında fiziksel donanım anlamında daha güçlü olacağız. Fiziksel başarının yanında akademik olarak da daha iyi yetişmelerine yönelik çalışmalara daha fazla yer verilecek. Okullarımızda 26 bin 56 öğrenci var. Öğrencilerimiz bugün karnelerini aldılar. 15 gün güzel bir tatil yapacaklar. Bu tatilde bol bol dinlenmeleri eğlenmeleri ve kitap okumalarını bekliyoruz. Tüm çocuklarımıza ve öğretmenlerimize iyi bir sömestr tatili geçirmelerini diliyorum” dedi.

Karnesini alan Eray Köroğlu, “Köyde kartopu oynayacağım. Bisiklete bineceğim. Kitap okuyacağım” diye konuştu.

8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Efe Dikoğlu, “Tatilde ödevlerimi yapacağım. Dışarıya çıkacağım, arkadaşlarımla oynayacağım. Eve gittiğimde bize dağıtılan portakalları yiyeceğim. Sonra karneme bakacağım. Sonra ödevimi yapacağım. Sonra da dışarı çıkıp oyun oynayacağım” ifadelerini kullandı.

Öğrenci Doğukan Kaya, “Derslerim çok iyi karnem çok iyi tatilde kitap okuyacağım. Ödevlerimi yapacağım. Çalışacağım. Elimden gelene kadar” cümlelerini kullandı.

İlkokulu Kastamonu'da okuyan, Tüte Elmasdar, “Irak'tan geldim. Yaşım sekiz. Notlarım çok iyi. Tatilde ailemle vakit geçireceğim. Geziye çıkacağım ailemle. Tatil döneminde arkadaşlarımı özleyeceğim” dedi.