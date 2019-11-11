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Kastamonu'da öğrencilere diş taraması yapıldı

Daday İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 6-12 yaş grubu öğrencilerin daha sağlıklı dişlere sahip olması için yaptığı ağız ve diş sağlığı taraması çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor ve hemşireler, Daday'da bulunan öğrencilerin dişlerini kontrol ederek ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler verip, çürük dişlerin ve diş eti problemlerinin sebeplerini anlattı. Ayrıca öğrencilere dişlere florür vernik uygulaması tatbiki olarak gösterildi. Daday Devlet Hastanesi Diş Doktoru Esra Sümeyye Uyanık tarafından toplamda 347 öğrenciye yapılan diş taraması sonunda öğrencilere diş fırçası ve macunu dağıtıldı.

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