Kastamonu'da öğrencilere sosyal medya bağımlılığı anlatıldı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde öğrencilere “Sosyal Medya Bağımlılığı” ve “Polislik Meslek Tanıtımı” hakkında bilgilendirme semineri verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, polislik mesleğinin tanıtımı ve güvenli internet kullanımı hakkında Ağlı ilçesinde Nedime Kaya İlk ve Ortaokulu ile Ağlı İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören öğrencilerine bilgilendirme ve bilinçlendirme semineri düzenledi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü TDP Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Ağlı Nedime Kaya İlk ve Ortaokulu ile Ağlı İmam Hatip Lisesinde öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik seminer yapıldı. Gerçekleştirilen etkinliklerde ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere Polislik mesleği tanıtılarak, yapılan iş ve işlemlerle birlikte 'temel güvenlik kuralları' anlatıldı. Lise düzeyi öğrencilere ise polislik teşkilatı tarafından yapılan iş ve işlemler, polis olmak için gerekli şart ve aşamalar ile birlikte günün en büyük sorunlarından biri olan sosyal medya bağımlılığıyla ilgili 'güvenli İnternet kullanımı ve siber zorbalığa karşı alınması gereken tedbirler' hakkında eğitici bilgilendirme ve bilinçlendirme sunumları yapıldı. Etkinlik sonrasında 186 öğrenciye sınıf düzeyleri temel alınarak hazırlanan boyama ve okuma seti, kalem, defter gibi çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Bu tür seminerlerin il merkezi ve ilçelerde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.