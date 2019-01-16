Kastamonu'da okul idarecilerine yönetim becerileri ve liderlik konferansı verildi

Konferansa konuşmacı olarak katılan Eğitimci Prof.Dr. Necati Cemaloğlu, 2023 Eğitim Vizyon Projesi ile inovasyon ve bilimsel çalışmaları yapacak gençlerin yetiştirileceğini belirtti.

2023 Eğitim Vizyonu Programı kapsamında Kastamonu'da ki okul idarecilerine yönetim becerileri ve liderlik konuları ile ilgili konferans verildi. Konferansa katılan Eğitimci Prof.Dr. Necati Cemaloğlu, Eğitim Vizyonu ile eğitimcilere seslendi. Konferansa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, okul idarecileri katıldı.

“Eğitilmiş kişi gücü farklı bir tarafa doğru eğilmeye başlıyor”

Şu anki eğitim sisteminin klasik eğitim sistemi olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Necati Cemaloğlu, eğitilmiş kişi gücünün farklı bir yöne kaydığını belirterek Almanya'nın gelecek yıllarda robot teknolojisine döneceğini ifade etti. Cemaloğlu, “Şu an ki mevcut eğitim sistemimiz yeryüzünde kaldı. Nasıl kaldı? Mevcut eğitim sisteminde dördüncü sanayi devrimini kaybettiğimiz anda ortalama 200 yıl daha Batıyı kaybetmiş oluyoruz. Peki, dünyadaki devletler acaba bu işi nasıl yapıyorlar? Mesela en iyimser tahminlere göre 18 yıl sonra Avrupa'da 20 milyon insan işsiz kalacak. 20 milyon insanın işsiz kalması mühendislik aşamasındakileri daha çok etkileyecek. Muhtemelen Almanlar, robotik sistemlere giriyorlar. Robotik sistemleri de yapacaklar ve böylece artık eğitilmiş kişi gücü farklı bir tarafa doğru eğilmeye başlıyor. Peki, biz napıyoruz? Biz şu ana kadar klasik eğitim anlayışını ortaya koyduk. Dünyada bütün ülkeler 3'e ayrılıyor. Birisi icat yapan ülkeler Amerika, İngiltere, Yunanistan ve Avrupa'ya icat yapıyorlar. İkinci ülkeler var. Hiç icat yapmıyorlar. İcat yapanların icat yaptıklarını inovasyon yapıyorlar. Kim bunlar Çin, Güney Kore, Malezya, Singapur ve Japonya. Üçüncü ülkeler var ne icat yapıyorlar ne de inovasyon yapıyorlar. Bunlar ürettiklerini tüketiyorlar” dedi.

“Elli ton portakal bir kilo İphone X yapmıyor”

Tüketen ülkeler kategorisine girdiğimizi söyleyen Prof.Dr. Necati Cemaloğlu, elli ton portakalın bir kilo İphone X yapmadığını söyleyerek, “Peki, ne zamana kadar tüketeceğiz? Ona bakalım. Arkadaşlar muhtemelen elli ton portakal bir kilo İphone X yapmıyor. Bu şu anlama geliyor. Siz ne kadar tarlada, bağda, bahçede çalışırsanız çalışın bu işin karşılığı olmaz. Bu şöyle anlaşılmasın lütfen çiftçiye karşı çıkma gibi anlaşılmasın. 2023 Vizyonu, tasarım atölyelerini yani düşünen çocuk yetiştirmek istiyor. Yani 2023 vizyonu kablım dışında neyin, nasıl olduğunu anlatıyor. Size, bize eğitimci gözüyle şunu söylemek istiyorum. Doğaya baktığı zaman doğadaki bilimi gören analitik düşünebilen, problem çözebilen, inovasyon yapabilen çocuklar yetiştireceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Bu çalışmalarımızda emek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum”

Konferansta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise “Yaklaşık bundan bir ay önce arkadaşlarımızla beraber 2023 Vizyonu çerçevesinde bizim değerimiz olan bir toplantı yaptık ve Hocamızı ilimize getirelim. Bu çerçevede de arkadaşlarımızla, idarecilerimizi hem öğretmenlerimizi bilgilendirmek istedik. Ve Ankara'da sayın bakan yardımcımıza konuyu arz ettim. Sayın Hocamla bağlantı kuruldu. Akşamda görüştük.2023 Vizyonu ile ilgili son iki haftadır yoğun bir çalışma yapıyoruz. Önce bütün başlıklarla ilgili olarak ilçelerimizde vizyon belgemiz ile ilgili ilçelerimizle çalışmalar yapıldı. Yine bu hafta ilimizde, merkez ilçelerde çalışmalar yapıldı. Son aşamaya geldik. Bu çalışmalarımızda emek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konferans daha sonra bir takım sunumlar ile devam etti.