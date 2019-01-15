Kastamonu'da okullar tatil edildi

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dengi okullar 16 Ocak Çarşamba günü tatil edildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada “Yoğun kar yağışı nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Kastamonu il merkezi ve merkeze bağlı köylerde bulunan tüm okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Bu kapsamda yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde görevli engelli ve hamile devlet memurları 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır.” denildi.