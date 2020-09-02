İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da orman yangını 4 ev ve 4 samanlığı da kül etti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Derekaraağaç köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerine sıçradı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Derekaraağaç köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerine sıçradı. Tedbiren boşaltılan mahalledeki 4 ev ve 4 samanlık küle döndü.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen yangın, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Orman yangının yerleşim yerlerine ulaşması üzerine Derekaraağaç köyüne bağlı Tekeoğlu Mahallesi boşaltıldı. Tekeoğlu Mahallesi'nde 4 ev ve 4 samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Şu ana kadar 20 hektarlık bir orman arazinin yangın nedeniyle zarar gördüğü belirlenirken, yangın söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağı ve helikopteri de destek veriyor.


Halen devam eden yangına Kastamonu ve Taşköprü başta olmak üzere çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ve arazözler sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.