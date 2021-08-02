Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Olucak köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın bölgesine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve ekipler sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle ormanlık alanda başlayan yangın büyümeden kontrol altında alındı. Yangın ile ilgili soğutma çalışmaları devam ederken, ormanlık alanlarda duman görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi veya 177 Orman Yangın İhbar Hattının aranması istendi.