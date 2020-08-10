İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangını köylüler söndürdü

Kastamonu’nun Küre ilçesinde Çaybükü köyünde ormanlık alanda çıkan yangını köylüler büyümeden söndürdü.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Çaybükü köyünde ormanlık alanda çıkan yangını köylüler büyümeden söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Çaybükü köyü Yayla Mahallesi'nde çıkan yangında köylüler, ellerine aldıkları kovalarda yangına müdahale etti. Köy sakinleri, ellerine aldıkların kovalarla köyün çeşmesinden su doldurarak, alevlerin üzerine doğru attı. İtfaiye ekipleri yangın yerine gelene kadar ellerinde kovalarla yangına müdahale eden köylüler, yangının büyümesinin önüne geçti.


Ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek müdahale etmesiyle söndürüldü. Yangına Küre ve Devrekani Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler müdahale etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.