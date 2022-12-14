Kastamonu'da otel kurşunlandı

Kastamonu'da sabah saatlerinde bir otel kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da şehir merkezinde faaliyet gösteren bir otel ve restoran, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Olayda yaralanan olmadı. Olayla ilgili yapılan ihbar üzerine olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren şahıslarla ilgili çalışma başlattı.