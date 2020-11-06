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Kastamonu'da otomobil alev alev yandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde otomobil alev alev yandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobil alev alev yandı.



Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Toygarlı köyünde Cuma namazı öncesi mezarlığa giderek dua eden 68 yaşındaki Rıza Tutkun, daha sonra aracına binerek Soğuksu bölgesinde bulunan camiye hareket etti. Aracına bindiği anda henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı aracın motor kısmı yanmaya başladı. Kendini araçtan dışarı atarak alevlerden kurtulan Rıza Tutkun, ardından itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri araca müdahale edene kadar otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

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