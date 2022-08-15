İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kastamonu'da otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 4 yaralı

Kastamonu’da hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.


Kaza, Kastamonu-Daday karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışmasının sürdüğü yolda sürücüsü öğrenilemeyen 37 SE 998 plakalı otomobil, yola çıkan hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.