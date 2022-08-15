Kastamonu'da otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 4 yaralı

Kastamonu’da hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kastamonu'da hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kastamonu-Daday karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışmasının sürdüğü yolda sürücüsü öğrenilemeyen 37 SE 998 plakalı otomobil, yola çıkan hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.