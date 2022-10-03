Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Daday ilçesi Selalmaz-Eflani karayolu Görük köyü Yumurtacı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.