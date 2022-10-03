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Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Kastamonu'nun Daday ilçesi Selalmaz-Eflani karayolu Görük köyü Yumurtacı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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