Kastamonu'da otomobil kanala düştü: 3 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kanala düştüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kornapa köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AEA 134 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak kanala devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmanın ardından kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.