Kastamonu'da otomobil park halindeki ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park hakindeki araca çarpması neticesinde 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kastamonu Kuzeykent Mahallesi Demircioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde par halindeki araca çarptı. Kazada otomobilde bulunan Abdülkadir Mert Şahin (23), Emee Enes A. (22), M.E.A. (16), Mehmet Can Ş. (2004) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Abdülkadir Mert Şahin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.