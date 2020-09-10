İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da otomobil şarampolde takla attı: 1 ölü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yoldan çıkan otomobil, şarampolde takla attı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yoldan çıkan otomobil, şarampolde takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Aşağı Şehirören köyü Dikmenaltı Mahallesinde Abdullah Ünalan idaresindeki 34 CDK 891 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada araç sürücüsü Abdullah Ünalan olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Ünalan ise yaralandı. Yaralanan İbrahim Ünalan, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.