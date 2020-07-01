İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampolde takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampolde takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Daday istikametinden Eflani istikametine giden Nazife S. yönetimindeki 27 VL 461 plakalı Opel marka otomobil, Daday'a bağlı Beykoz köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Nazife S. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Sefa S, Hasan Efe S. ve Hamide S. yaralandı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.