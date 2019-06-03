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Kastamonu'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde hatalı sollama sonrasında hızını alamayan otomobil, tarlaya uçtu.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde hatalı sollama sonrasında hızını alamayan otomobil, tarlaya uçtu.


Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine gitmekte olan Aziz Vural idaresindeki 34 GB 7543 plakalı otomobil, önünde seyreden aracı solladıktan sonra hızını alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü Aziz Vural ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aysel Vural, Damla Yağmur Vural, Güney Vural ve Güneş Vural yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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