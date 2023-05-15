İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kastamonu’da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kastamonu'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.


Kaza, Kastamonu il merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bileğiyle göre sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen E.E. (4)' ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralı çocuğun durumu ağır olduğu öğrenildi.

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