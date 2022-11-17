Kastamonu'da park halindeki iş makinesi yandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde park halindeki iş makinesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Daday ilçesine bağlı Bolatlar köyü Civler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. isimli vatandaşa ait iş makinesinde, park halindeyken yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş makinesinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının iş makinesinin elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendiriliyor.