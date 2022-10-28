Kastamonu'da park halindeki kamyon 20 metrelik uçuruma devrildi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde park halindeki hafriyat kamyonu, yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi. Hafriyat kamyonu, vinç yardımıyla 4 saatlik bir çalışmanın ardından uçurumdan kurtarılabildi.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine bağlı Halkabükü ve Yenice köyleri arasındaki yolun yapımında kullanılan özel bir firmaya ait hafriyat kamyonu, park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple kayarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada hafriyat kamyonu büyük oranda hasar gördü. Uçuruma yuvarlanan kamyonun bulunduğu yerden çıkartılabilmesi için bölgeye vinç getirildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından uçurumdan çıkarılan hafriyat kamyonu, burada tıra yüklenerek firmanın merkezine götürüldü.